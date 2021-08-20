Новосибирск, 20 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области на сегодняшний день от коронавируса однократно вакцинировано 649 583 человек. Завершили курс вакцинации всеми видами вакцин 573 068 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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На территории области работают стационарные пункты вакцинопрофилактики, мобильные бригады, пункты вакцинации в торговых центрах.

Напомним, что накануне в регион поступило ещё две партии вакцины от коронавируса «СпутникV» и «КовиВак» — 19 140 доз.

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