Куала-Лумпур, 20 августа, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Кандидатуру Исмаила Сабри Якоба на посту премьер-министра Малайзии поддержало большинство депутатов палаты представителей (нижняя палата малайзийского парламента). Об этом 20 августа сообщает издание The Straits Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

За это решение проголосовали 114 из 222 законодателей. Кандидатура Якоба была представлена королем Малайзии Абдуллой II. В ближайшее время верховный правитель проведет встречу с Советом правителей девяти штатов королевства, в рамках которой должно быть окончательно согласовано назначение нового главы малайзийского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа ушел в отставку премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин. Он потерял большинство голосов в парламенте из-за распрей внутри правящей коалиции.