Денвер, США, 20 августа, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Национальный центр данных о снеге и гололеде США зафиксировал самый сильный ливень в горах Гренландии с 1950 года, сообщил 19 августа телеканал CNN.

Markus Trienke Гренландия

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Аномальное явление зафиксировали ещё 14 августа. В этот день температура на полярном острове поднялась выше нуля в третий раз за десятилетие. Тёплый воздух спровоцировал дождь, во время которого на ледяной щит вылилось 7 млрд тонн воды.

«То, что происходит, — это не просто теплое десятилетие или два в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно», — сказал старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос.

Ранее международная группа учёных установила, что участившиеся дожди в Гренландии влияют на ускорение процесса таяния ледников.