Москва, 20 августа, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Доля полностью привитых от COVID-19 и тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, в Белгородской области достигла 38,16%, что делает регион лидером по этому показателю среди всех субъектов России.

Вакцинация

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По подсчётам РБК, всего в России привились от коронавируса 32,9 млн человек (получили обе дозы), ещё 7,6 млн получили только первую дозу вакцины.

Кроме Белгородской области, лидерами по вакцинации являются Чукотский автономный округ (37,66%) и Московская область (32,43%). Москва в этом списке занимает девятое место (28,45%).

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об удовлетворительных темпах вакцинации в России. По его мнению, коллективный иммунитет от COVID-19 может быть сформирован в РФ до конца 2021 года.