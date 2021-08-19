Москва, 20 августа, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России «идёт неплохо», сообщил 19 августа директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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На вопрос ТАСС, будет ли в России достигнут необходимый уровень иммунитета до конца 2021 года, он сказал: «Должны успеть». Сегодня, по словам Гинцбурга, вакцины имеются во всех российских регионах.

«Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины», — объяснил он.

Главной проблемой он назвал слабую активность граждан в части вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Центр им. Гамалеи доработал вакцину «Спутник V» под штамм коронавируса «Дельта».