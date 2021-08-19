Вашингтон, 20 августа, 2021, 01:31 — ИА Регнум. В Вашингтоне правоохранители не обнаружили взрывного устройства в пикапе, припаркованном вблизи библиотеки Конгресса США. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба полиции Капитолия.

The Library of Congress Библиотека Конгресса США. Аэрофотосъемка

Владелец автомобиля, угрожавший взорвать якобы размещённую в пикапе бомбу, арестован. Специалисты профильного отдела полиции исследовали автомобиль на наличие взрывного устройства.

полиция Капитолия «Бомбы в автомобиле обнаружено не было, однако из пикапа извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства».

В настоящее время район у здания библиотеки Конгресса США, который ранее был перекрыт правоохранителями в связи с угрозой взрыва, вновь признан безопасным. Все ограничения на перемещения в нём сняты.

Отмечается, что находившийся в автомобиле подозреваемый после переговоров сдался сотрудникам полиции без сопротивления. По версии ряда СМИ, он может страдать психическим заболеванием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне из зданий, находящихся в районе Капитолия, из-за угроз неизвестного мужчины взорвать свой автомобиль эвакуированы люди.

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