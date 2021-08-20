Нассау, , 01:00 — REGNUM Досрочные выборы в парламент Содружества Багамских Островов пройдут 16 сентября, сообщается на сайте багамского правительства.

Выборы launedekeg.wordpress.com

Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис объявил, что запросил генерал-губернатора издать соответствующий приказ о внеочередных выборов. Они должны быть проведены в связи с роспуском парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Избирательный совет Гаити перенес на 7 ноября выборы президента страны, которые должны были состояться 26 сентября.

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