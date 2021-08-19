Баку, 20 августа, 2021, 00:22 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые после захвата власти в Афганистане заявил о своих взглядах перед СМИ. Пресс-секретарь движения Забихулла Моджахед заявил на пресс-конференции в Кабуле, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не намерены враждовать ни с одним другим государством и не позволят Афганистану оставаться ареной конфликта.

Азербайджан

Что думают о последних событиях в Афганистане пользователи азербайджанских соцсетей?

Samir Rahimov @CamaroEclipse:Я, конечно, отслеживаю события, но мне не совсем ясно, кто так масштабно вооружает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Как они воюют против правительства, которое 20 лет формировалось за счет Запада. Об этом мало кто пишет.

Отари Мустафаев пишет в ответ Самиру:

@OtariGalibogly:Пакистанские ячейки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Катар.

Элбай @ELBAY01: Я думаю, что Штаты специально вышли из Афганистана, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давить на Россию.

Гариб Оруджев:Американская демократия. Уничтожили целые страны, нации для своих имперских игр.

Сахиб из г. Баку такого же мнения:

@id315103192896:Так оно и есть, не удивлюсь, если их американцы военному делу обучали.

Отари Мустафаев, напротив, считает, что США ни при чем:

@OtariGalibogly:Да нет, тут просто человеческий фактор. Байден же сроки приблизил, и военные могли в спешке забыть реально сообщить местным властям об эвакуации. На самом деле, удар-то по имиджу ВС США.

Кямран Мирзоев: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… В Афганистане просто ввиду географических причин, отсутствия природных ресурсов, воды, лесов, невозможно построить нормальное государство. Будет там государство, основанное на шариате, не будет, ничего не поменяется. Так же будут производить героин. Больше ничего невозможно там вырастить. Я тут недавно только узнал, что в Афганистане 38 млн человек. И подавляющее большинство оттуда мечтает свалить.

Отари Мустафаев другого мнения:

@OtariGalibogly: Природных ресурсов нет ни у Японии, ни у Сингапура, но они очень успешные страны. Удивляюсь, почему наш народ так сильно верит в силу природных ресурсов, а не в кадры, которые являются самым главным ресурсом любой страны.

Elin gözü tərəzidir:В мире идет процесс поляризации, то есть отдельные государства должны объединиться в одно государство. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же поддерживается и Пакистаном, и Турцией, и Китаем, и Россией. Но в конечном итоге будут объединены туркоязычные государства, арабоязычные государства, азиатские страны, европейские страны, страны Американского материка.

Подписчики одного из телеграм-каналов комментируют высказывание Джабарова:

Valiko: Да и нет таких сил и ресурсов у РФ, чтобы вмешиваться туда, зато скоро вынудят, и придется вмешаться.

Aslan: Все знают, что не могут. Ни Россия, ни Запад с этой ситуацией не справятся. Все это понимают. А вот Китай в присущей ему манере получит все дивиденды.

Аслан Исмаилов, известный азербайджанский адвокат, пишет у себя на странице в Фейсбук:

Аслан Исмаилов:Если мир хочет доброго будущего афганского народа, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны отказаться от стремления навязать власть, изолировать ее, признать эту власть и попытаться наладить нормальные отношения. Стремление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применить любую силу принесет афганскому народу новые трагедии.

Илгам Ширинов из г. Сумгаит пишет в Фейсбук:

Илгам Ширинов: Невозможно построить нормальное государство из народов, уровень которых очень низок…

Сагиф Гурбанов, член президиума ПНФА: Афганский вопрос еще раз доказал, что никто не придет на место народа извне и не построит на нем сильного, справедливого, мирового государства. Самая сильная, самая демократическая страна в мире, США, за 20 лет не смогли создать в Афганистане номинального государства. Потому что афганский народ этого не хотел. Сегодня афганец видит выход в бегстве из страны. Сегодня для этого беглого афганца не имеет значения, кто придет к власти. Превратив приход к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в возможность покинуть свою страну. Есть очень простой, всем понятный вариант. Вы либо построите себе справедливое, защищающее права всех цивилизованное государство, либо отдадите страну под чью-то монополию и станете рабами, либо в самом «удачном» случае уйдете беженцем из страны.

Кямран Мирзоев: В жизни афганских женщин ничего не поменялось. Как жили в аду, так и продолжат. И вообще в жизни всех афганцев ничего не поменялось. Как был Афганистан адом, так и останется.

Lala Hesenova:Это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганском варианте.

Danara Jafarova @DanaraJafarova:Куплю билет на Марс! Срочно! Я не хочу жить в таком фанатичном мире! Да здравствуют наука и логика!