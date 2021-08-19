* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 августа, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Комендантский час начал действовать в Кабуле, сообщает 19 августа Khaama Press.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о том, что ночью (с 21:00) нельзя покидать жильё. Соответствующее объявление было сделано во всех столичных мечетях.

Если кому-то по чрезвычайным обстоятельствам необходимо покинуть жилище, новые власти выпишут пропуск. Телефоны, по которым можно позвонить по поводу пропуска, обнародованы.