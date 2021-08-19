Рим, , 21:57 — REGNUM Экс-премьер Италии, лидер «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте в четверг, 19 августа, высказался за прямой диалог с новыми фактическими властями Афганистана.

Джузеппе Конте Goverino.it

Против такой инициативы выступили как партнеры Конте по «широкой» коалиции — леволибералы, так и представители правых партий.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо ранее заявил, что будет судить о новых властях Афганистана не по их нынешним словам, а по действиям, но идею прямого диалога в настоящее время также отклонил.