* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, 19 августа, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Российская сторона принимает к сведению все заявления из Кабула, сообщила 19 августа в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Захарова «Эти заявления, которые сейчас идут буквально каждый час, о стремлении, желании, намерении вести внутренний политический диалог».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает российский дипломат, подкрепляют свои заявления, называя имена тех, с кем они «внутри Афганистана готовы разговаривать», называют политические силы, которые их интересуют.

Москва всё это фиксирует, формируя при этом свою позицию, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.