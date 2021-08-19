Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Полиция экстренно эвакуирует людей с центральной площади Нью-Йорка, где обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщает 19 августа телеканал NBC.

Ulisa.ru Бомба с часовым механизмом

На площади Таймс-сквер обнаружен подозрительный металлический контейнер, брошенный неизвестным велосипедистом в центральной части площади.

Полиция считает, что это может быть самодельное взрывное устройство.

Информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в Вашингтоне у здания Капитолия неизвестный мужчина угрожает взорвать свой заминированный автомобиль.