Добой, , 19:19 — REGNUM Сербская православная церковь является одним из главных столпов сербской идентичности, и без нее «эта идентичность растворилась бы в веках иностранной оккупации». Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 19 августа в городе Добой после праздничной литургии в Храме Преображения Господня, которую отслужил патриарх Сербский Порфирий.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Только сильная вера смогла сохранить народ, и поэтому сербский народ доверяет церкви, уважает свою веру, свой семейный праздник «Крсна слава», и поэтому пишет кириллицей», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Додик добавил, что визит патриарха Порфирия в Добой является большим событием для всех граждан Республики Сербской.

Напомним, что патриарх Сербский Порфирий прибыл с визитом в Республику Сербскую 18 августа. Его встретили Милорад Додик и президент автономии Желька Цвиянович.