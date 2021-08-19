Белград, 19 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Приштина просит некоторые страны признать независимость сепаратистского Косово, и этим нарушает Вашингтонское соглашение. Об этом 19 августа заявил президент Сербии Александр Вучич во время визита в город Брус на юге страны.

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«Я увидел недавние запросы министра обороны в Приштине, который просил Грузию, Украину и Азербайджан и еще некоторые страны признать независимость Косово. Хорошо, что нас проинформировали об этом, спасибо им», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что такое поведение Приштины является нарушением Вашингтонского соглашения, но это одновременно «развязывает руки» Белграду, который теперь «понимает в каком направлении нужно двигаться».

«Они нам таким образом указали направление, и мы свое дело сделаем», — заявил Вучич. Он добавил, что понимает нервное поведение албанцев, которые понимают, что «дела развиваются не так, как они планировали».

Напомним, что Вашингтонское соглашение содержит пункт о том, что до 1 сентября 2021 года Приштина не будет просить новые государства признать независимость Косово, а Белград не будет лоббировать отмену признания сепаратистского образования.