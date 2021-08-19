Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга и Ленинградской области задержали четверых граждан, которые подозреваются в серии мошеннических действий в отношении жителей различных регионов России, сообщила 19 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«По версии следствия, в течение полутора лет задержанные вели криминальный бизнес с использованием высоких технологий. При помощи сообщников из одного из государств ближнего зарубежья они создали не менее 25 интернет-магазинов, которые предлагали приобрести мобильные телефоны и аксессуары по ценам существенно ниже рыночных», — сказала представитель МВД России.

Для привлечения «клиентов» велась активная рекламная компания, с помощью специальных навыков сайты продвигались на первые позиции в выдачах поисковых систем и социальных сетях, за рубежом был арендован кол-центр для «оформления заказов». Однако в результате поверившие рекламе были жестоко обмануты.

«В отправленных наложенным платежом почтовых отправлениях заказчикам дорогостоящей электроники приходили бывшие в употреблении телефоны, зарядные устройства, куски мыла и другие предметы, не имеющие отношения к оплаченному при получении товару. При этом из-за отсутствия в бандероли описи вложения оформить претензию на месте было невозможно», — раскрыла мошенническую схему Ирина Волк.

Пока установлено 23 эпизода преступной деятельности подозреваемых, однако, по оперативной информации, участниками группы под видом заказов были отправлены не менее 670 посылок, за которые граждане заплатили более 6,5 млн рублей.

Проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, почтовые квитанции, банковские карты, средства связи и другие предметы, имеющие значение для следствия.

«Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.