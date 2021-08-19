Киев, 19 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Великобритания официально продала Украине исследовательский корабль, ледокол «Джеймс Кларк Росс», сообщила 19 августа пресс-служба британского посольства в Киеве.

Commons.wikimedia.org Ледокол

В сообщении отмечается, что корабль был продан Украине «после 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии». Условия сделки не разглашаются.

Посольство отмечает, что ледокол открывает для Украины «новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах».

Посольство напоминает, что именно Британия передала Украине в 1996 году антарктической станцию «Фарадей», которая теперь известна как станция «Академик Вернадский».

Напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинскими полярниками по видеосвязи по случаю 25-летия украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Именно в ходе этой беседы полярники попросили президента Украины о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений. После поручения Зеленского правительство Украины решило приобрести у Великобритании за примерно $5 млн подержанный ледокол 1990 года постройки. Предполагается, что в первой половине сентября ледокол прибудет в порт Одессы.