Киев, , 22:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, вручил государственные награды выдающимся украинским полярникам за их вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике и по случаю 25-летия украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский напомнил, что в свое время Великобритания передала Украине свою исследовательскую станцию «Фарадей», и поблагодарил присутствующую на мероприятии посла Британии Мелинду Симмонс «за этот дружественный шаг, позволивший украинцам продолжить свою научную историю на Антарктиде».

«Это решение символизирует нашу реальную поддержку ученых уже независимой Украины. Хотя мы знаем, что украинские ученые работали в Антарктике задолго до этого — в составе советских миссий. Поэтому мы рады, что Великобритания сыграла роль в возвращении Украины в группу государств, изучающих этот континент. Антарктика имеет большое значение для планеты», — сказала в ответ дипломат.

Кроме того, сегодня впервые в истории Украины президент пообщался с украинскими полярниками в режиме реального времени по видеосвязи.

Согласно информации пресс-службы, Владимир Зеленский поинтересовался, что государство может сделать, чтобы улучшить условия на станции, помочь полярникам развивать науку, делать качественные исследования.

Президент и участники экспедиции обсудили необходимость утверждения научной программы и бюджета на ее выполнение.

Также полярники попросили президента Украины о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений. Зеленский отметил, что государство сделает все, чтобы украинская антарктическая станция имела свой ледокол и поставил задачу офису президента и кабинету министров вместе выработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос.

Кроме того, начальник 25-й украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

Пресс-служба отмечает, что Украина получила свою антарктическую станцию «Академик Вернадский» 6 февраля 1996 года на основании межправительственного меморандума о передаче Украине британской антарктической станции «Фарадей». Она расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. На станции обеспечивается выполнение исследований по всем направлениям естественных наук: науки о Земле (геофизика, физика атмосферы, метеорология и климатология, космические исследования) и науки о жизни (биология, медицина, экология). Станция является системой с собственной инфраструктурой, которая обеспечивает ее функционирование в течение всего года. Круглый год на станции работают от 11 до 13 полярников.