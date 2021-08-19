Москва, 19 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум.

В сравнении с 2016 годом на выборах в Госдуму нового созыва зарегистрировано значительно больше кандидатов как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. При этом снизилось и число отказов, что привело к усилению конкуренции в ходе всей кампании. О главных итогах доклада Фонда исследования проблем демократии рассказал директор Фонда, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

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«Мы выявили рост числа зарегистрированных кандидатов, как по одномандатным округам, так и по партийным спискам на предстоящих выборах в Госдуму и на региональных кампаниях», — сообщил журналистам Максим Григорьев. Так, например, по партийным спискам на выборах в Госдуму в 2016 году было зарегистрировано 80,5% кандидатов, а в 2021 году — уже 93,6%.

При этом, по словам Максима Григорьева, значительно снизилось и число отказов в регистрации, что привело к увеличению числа кандидатов и как следствие конкурентности на выборах.

«Интересно, что КПРФ и «Яблоко», в сравнении с отказами по другим партиям, пострадали в меньшей степени. Больше всего отказов мы видим у партий, которых обвиняют в том, что они «спойлеры»: «Новые люди», «Партия Роста», «Родина» и другие. Если так было бы в действительности, мы бы точно не увидели такого большого числа отказов», — уверен Максим Григорьев.

В этом электоральном цикле наблюдаются самые разные и даже «непривычные» формы политической конкуренции, поделился мнением директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Мы наблюдаем, что конкуренция не только за то, сколько партий пройдёт в Госдуму, но и за государственное финансирование между партиями на региональном уровне. Интересная ситуация в Санкт — Петербурге: здесь, например, конкурируют «Единая Россия» и «Новые люди», КПРФ и РПСС. Это политическая борьба и она очень серьёзна», — отметил политолог.

Исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин рассказала об итогах анализа числа отказов в регистрации кандидатов в масштабе всей страны.

«Процент отказов во всех регионах варьируется от 2 до 9%. На это влияет уровень подготовленности партий и кандидатов, ненадлежащее оформление подписных листов и другие факторы. Без жалоб не обходится, но их число не сказывается на общей конкуренции в ходе кампании, на ожидаемом раскладе и отношении людей к выборам», — подчеркнула эксперт.

Об итогах регистрации на выборах в Госдуму рассказали на пресс-конференции региональные эксперты.

«Результаты по Краснодарскому краю полностью совпадают с общероссийской тенденцией. По одномандатным округам в регионе выдвинулось 93 кандидата, зарегистрировано — 85. Общее число зарегистрированных, в сравнении с выборами 2016 года, возросло на 15%», — рассказала председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края Любовь Попова.

На выборах в Государственную думу, которые будут проводиться на территории Пермского края, отказ в регистрации получил единственный кандидат, рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, эксперт НОМ Михаил Мухин.

«Если говорить о кампаниях в Законодательное собрание региона и в гордуму, то зарегистрировано 10 партий из 10. Избирательные комиссии максимально лояльно настроены к кандидатам и ведут свою работу открыто», — подчеркнул эксперт.