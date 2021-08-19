Эксперты подвели итоги регистрации на выборах в Госдуму
Москва, 19 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум.
В сравнении с 2016 годом на выборах в Госдуму нового созыва зарегистрировано значительно больше кандидатов как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. При этом снизилось и число отказов, что привело к усилению конкуренции в ходе всей кампании. О главных итогах доклада Фонда исследования проблем демократии рассказал директор Фонда, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
При этом, по словам Максима Григорьева, значительно снизилось и число отказов в регистрации, что привело к увеличению числа кандидатов и как следствие конкурентности на выборах.
В этом электоральном цикле наблюдаются самые разные и даже «непривычные» формы политической конкуренции, поделился мнением директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Мы наблюдаем, что конкуренция не только за то, сколько партий пройдёт в Госдуму, но и за государственное финансирование между партиями на региональном уровне. Интересная ситуация в Санкт — Петербурге: здесь, например, конкурируют «Единая Россия» и «Новые люди», КПРФ и РПСС. Это политическая борьба и она очень серьёзна», — отметил политолог.
Исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин рассказала об итогах анализа числа отказов в регистрации кандидатов в масштабе всей страны.
Об итогах регистрации на выборах в Госдуму рассказали на пресс-конференции региональные эксперты.
На выборах в Государственную думу, которые будут проводиться на территории Пермского края, отказ в регистрации получил единственный кандидат, рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, эксперт НОМ Михаил Мухин.