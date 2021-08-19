Белград, 19 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано 1656 случаев заражения коронавирусом, от последствий COVID-19 умерло пять человек. Такие данные 19 августа опубликовал телеканал РТС.

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Больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в больших городах — в Белграде 349, в Крагуеваце — 94, в Нише — 75.

Вирусолог, сотрудник медицинского факультета Университета в Белграде Таня Йованович сообщила, что у большинства заболевших зарегистрирован так называемый дельта-штамм коронавируса.

Напомним, что ранее главный вирусолог страны Предраг Кон заявил, что меры борьбы с эпидемией нужно ужесточить.