В США хакеры похитили данные 40 млн клиентов T-Mobile
Вашингтон, 19 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В США более 40 млн клиентов T-Mobile пострадали от кражи данных, сообщает 19 августа BBC.
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Компания заявила, что была проведена «очень сложная кибератака».
На данный момент руководство T-Mobile «предпринимает немедленные шаги для защиты всех людей, которые могут подвергнуться риску в результате этой кибератаки».
Хорошая новость состоит в том, что преступники похитили только личную информацию, а не финансовою.
Напомним, что в июне американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы.