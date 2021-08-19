Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области на предстоящей неделе ожидают поступления партии однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Она будет предназначена для вакцинации иностранных граждан, на законном основании находящихся на территории региона.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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Вакцинация иностранцев будет происходить на коммерческой основе, предположительно, стоимость услуги составит 2300 рублей, сообщили 18 августа в пресс-службе администрации Ленобласти.

Отметим, что это дешевле, чем в соседнем Петербурге, где стоимость прививки для иностранцев сегодня составляет 3500 рублей.

Прививку препаратом «Спутник Лайт» можно будет сделать во всех пунктах вакцинации Ленобласти, которых развернуто 111.

«Для граждан России вакцинация от коронавируса по-прежнему бесплатна, так как она входит в перечень услуг по полису ОМС», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным федерального оперштаба, в Ленобласти на 19 августа был привит от коронавируса 485 851 человек, что составляет более четверти населения региона.