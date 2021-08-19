Москва, 19 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Избирательная кампания в РФ идет точно так, как она задумывалась: она должна быть максимально незаметной для жителей страны. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 августа заявил директор Института политических исследований Сергей Марков, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Директор Института политических исследований Сергей Марков. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM

«Что касается хода кампании, то она идет точно так, как задумывалась, — сказал Марков. — В соответствии со стратегией. Максимальная сушка явки. Кампания должна быть максимально незаметной для жителей страны. И эта задача полностью реализуется. Единственное, что произойдет в последние две недели, — это массовый выплеск агитационно-пропагандистских материалов. Поэтому прогноз очень спокойный», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какую роль сыграют программы партий в ходе их выборов в Государственную думу.