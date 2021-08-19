Волгоград, 19 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Волгоградской области 19 августа выявлен 341 носитель коронавируса — что на три больше, чем за предыдущие сутки, и стало новым антирекордом. Выписан после лечения 301 пациент, скончались от осложнений 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона. Всего в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 77 510 жителей. Справились с болезнью 68 848 человек. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 6 556 пациентов.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 106 летальных исходов от осложнений при инфекции.