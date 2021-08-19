Екатеринбург, 19 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Екатеринбурга передала вакантный мандат депутата городской думы директор детской школы искусств № 5 Надежде Воробьёвой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горизбиркома.

Избирательная комиссия Екатеринбурга Глава избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин и депутат гордумы Надежда Воробьёва

Мандат освободился после смерти депутата Галины Арбузовой, болевшей COVID-19. Новым депутатом от «Единой России» стала Воробьёва, «баллотировавшейся в Орджоникидзевской территориальной группе № 15 списка кандидатов».

Кандидатуру предложила сама партия.

Как сообщало ИА REGNUM, Галина Арбузова руководила комиссией гордумы по образованию, спорту и молодёжной политике.