Краснодар, 19 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Более 1300 мероприятий в рамках празднования Дня Государственного флага России состоится в Краснодарском крае 20−22 августа, об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Так, 20 августа в Армавирском краеведческом музее запланирована тематическая выставка, а в Кропоткине волонтеры раздадут жителям информационные буклеты. Вечером 21 августа можно будет увидеть проекцию российского триколора на здании Сочинской телебашни

Но основные мероприятия намечены непосредственно на 22 августа — в регионе пройдут викторины, конкурсы, выставки, квесты, флешмобы, мастер-классы, посвященные истории страны и флага, основная часть состоится в онлайн-формате.

В Краснодаре на Главной городской площади в 10:00 казаки Почетного караула Кубанского казачьего войска торжественно поднимут флаг России. В это же время в сквере имени Жукова волонтеры будут раздавать флажки и воздушные шары в триколоре. В выставочном зале Боевой Славы краевого центра в рамках мероприятия «Цвета, которые объединяют нас» состоятся круглые столы на тему патриотического воспитания молодежи и интерактивные выставочные площадки.

На центральной площади Геленджика развернут и торжественно поднимут государственный флаг, а затем дадут старт автопробегу по улицам курорта, в Ейске планируется провести велопробег, в Горячем Ключе — автомотопробег. В Кореновске, Геленджике и Армавире автомобилисты выстроятся в три колонны по цветам российского флага. В Зимнем театре Сочи пройдет церемония награждения победителей конкурса «Гордо реет флаг державный». 22 августа в цвета флага будут подсвечены колесо обозрения в Армавире и главное здание Кубанского госуниверситета в Краснодаре.

В числе запланированных онлайн-мероприятий — флешмоб #ФлагМоегоГосударства, конкурс «Моя Россия, мой флаг» и акция «Под флагом великой державы!», также в цифровом формате в крае пройдут акции Российского движения школьников и команды «Большая перемена»: флешмобы «Слово России», «От Калининграда до Камчатки», поэтический марафон «Россия в сердце», челлендж «Триколор объединяет», акции «Тематическая аватарка», «Занимательная история флага с РДШ».