Москва, 19 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, по состоянию на 15:20 по мск, котировки нефти марки Brent падают более чем на 3%, откатившись до $66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Опубликованные 18 августа данные о большем, чем ожидалось, снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США поддержали котировки «черного золота» незначительно.

Гораздо более важными для нефтетрейдеров оказались сведения о том, что ФРС скоро может начать сокращать объемы покупки активов, причем сделано это может быть в довольно сжатые сроки.

На фоне опасений, что и к циклу повышения ключевой ставки американский регулятор может приступить раньше, чем ожидалось, медведи нашли силы пробить долго не дававшиеся им поддержки $68,50 и $67,00.

Пока снижение носит спекулятивный характер, и на торгах периодически наблюдаются отскоки. Но ближайшие сильные рубежи обороны быков находятся в районе $65, а за спиной у них сезонное сокращение спроса на бензин и авиатопливо, опасения снижения экономической активности в США и Китае из-за пандемии, в общем, тыл слабоват.

Вероятно, в ближайшее время нефть будет двигаться в диапазоне $65,00−67,50 за баррель, если только начавшаяся коррекция на мировых рынках не приобретет более масштабного размаха», — считает эксперт.

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