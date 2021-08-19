Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Минпросвещения не планируют массового закрытия школ на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе выступления по видеосвязи в рамках августовского педсовета в Ростове-на-Дону заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

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«Все, что мы делаем, доказывает, что у нас нет никаких планов по закрытию школ, и мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил живой диалог учителя с учениками, заменил традиционную систему образования», — сказал Кравцов.

По его словам, Россия оказалась одной из немногих стран, которые не допустили крупного влияния пандемии коронавируса на образовательные процессы, и минувший учебный год продемонстрировал отсутствие массового перевода школьников на «дистанционку».

Кравцов подчеркнул усилия властей, предпринимаемых для того, чтобы начать учебный год в очном формате: «При этом мы понимаем, что в каждом конкретном случае решение должно приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому просьба, уважаемые коллеги, еще раз проанализировать все те меры, которые предложены Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, необходимо их соблюдать в течение учебного года».