Москва, 19 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, по состоянию на 15:10 по мск, доллар на Московской бирже дорожает на 0,4%, превышая 74,1 рубля. Евро растет на 0,2%, достигнув 86,69 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Utmagazine.ru Доллар

«Интенсивное укрепление курса доллара ко всем основным валютам началось 18 августа. Были опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынков ФРС США.

Из данных следует, что большинство членов комитета готовы рассматривать вопрос о сокращении и свертывании программы выкупа активов с рынка уже в сентябре, если данные о состоянии рынка труда за август подтвердят наметившиеся позитивные тенденции.

На этом фоне даже информация о снижении продаж недвижимости в Америке не смогла поддержать тех, кто верит в сохранение мягкой политики регулятора. Денег на рынке начнет становиться меньше, что, соответственно, приведет к выходу из рисковых активов.

Американский фондовый рынок начал снижение 18 августа. 19 августа за ним следуют и другие, включая российский. На этом фоне спрос на рубли снижается, поддерживаемый, в том числе, и резкой просадкой нефтяных котировок.

Ожидаемые сегодня данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США на прошедшей неделе вряд ли способны переломить настроения трейдеров, даже если покажут, что ситуация на рынке труда не благоприятствует ужесточению монетарной политики.

Начавшаяся коррекция на мировых рынках давно назрела и вряд ли прекратится быстро. Ожидается, что на этом фоне российская валюта продолжит ослабление», — считает эксперт.

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