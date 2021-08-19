Никосия, 19 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Прощений о предоставлении политического убежища на Кипре не подавал экс-президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом 19 августа сообщается в заявлении официального представителя кипрского правительства в ранге министра Мариоса Пелеканоса.

DFID Ашраф Гани

«Что касается сегодняшней статьи в газете Yeni Şafak и утверждения о том, что у президента Афганистана Ашрафа Гани есть намерения подать заявление о предоставлении убежища в Республике Кипр, мы хотели бы пояснить, что такой запрос не подавался ни в Службу по вопросам предоставления убежища министерства внутренних дел, ни в одно из посольств (Кипра) за рубежом», — приводит текст сообщения ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Афганистана не стремились выполнять имевшиеся у них договоренности по диалогу с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).