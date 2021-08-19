Первоуральск, Свердловская область, 19 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Площадь пожара у свердловского санатория «Озеро Глухое» увеличилась до 60 га, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

ГУ МЧС по Свердловской области Лесной пожар в Свердловской области

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Леса рядом с Первоуральском и коллективными садами горят уже третий день. Первые два дня площадь пожара ограничивалась 40 га. В утренней сводке МЧС от 19 августа фиксируется та же площадь — 40 га.

Угроз постройкам и местным жителям нет, уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Свердловской области уже несколько дней жалуются на смог от пожаров.

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