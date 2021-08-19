Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. За последние сутки в Ленинградской области выявили 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — столько же было и в предшествующий день, сообщили 19 августа в региональном оперштабе. Также за сутки констатировали еще шесть летальных исходов от COVID-19 — это на десять случаев меньше, чем сутками ранее.

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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки выявлено в городах Мурино (26), Кириши (17), Гатчина и Тихвин (по 11).

В общей сложности за время пандемии в Ленобласти выявлено 60 530 случаев заболевания, выздоровели 48 864 человека, скончались 2384 человека.

Добавим, что в Ленобласти на 19 августа привит от коронавируса 485 851 человек, что составляет более четверти населения региона. За прошлые сутки привиты 3577 человек.