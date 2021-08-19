Киев, 19 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. На Украине национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подаст иск в суд с требованием аннулировать лицензию единственного на сегодня оппозиционного телеканала «НАШ».

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

За решение члены регулятора проголосовали единогласно, сообщают 19 августа украинские СМИ.

Когда суд начнет рассматривать этот вопрос, в настоящий момент неизвестно. В нацсовете отмечают, что телеканал не устраняет нарушения, за которые периодически получает штрафные санкции.

В СМИ отмечают, что нацсовет регулярно фиксирует искаженное освещение политической ситуации, кроме того, телеканал часто практикует"общение с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах».

ИА REGNUM напоминает, что в августе телеканала «НАШ» транслировал пресс-конференцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Корреспондент телеканала даже пообщался с Лукашенко, а обсуждаемая тема привела к дежурному внутриполитическому скандалу на Украине. В феврале нынешнего года власти Украины через решение Совнацбеза закрыли три крупнейших оппозиционных телеканала страны.