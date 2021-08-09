9 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев однажды «допрыгается», что белорусский президент «переступит границу» и у него на Украине будет поддержка 90% населения.

Оксана Переможенко, , 18:13 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев однажды «допрыгается», что белорусский президент «переступит границу» и у него на Украине будет поддержка 90% населения. Об этом он сказал 9 августа во время пресс-конференции в Минске, отвечая на реплику журналиста украинского телеканала «Наш» Максима Назарова о том, что на Украине Лукашенко симпатизируют порядка 40% населения. Трансляцию пресс-конференции вел телеканала «Наш».

Поле Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Вот вы допрыгаетесь до того, что я когда-нибудь рискну, переступлю эту границу без оружия… И у меня будет там не 40% [поддержки] украинцев, а минимум 90. И мы Украину вернем… Не для того, чтоб поработить Украину и прочее, а для того, чтоб Украина была Украиной», — сказал Лукашенко.

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Заявление белорусского президента в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Также заявление Лукашенко обсудили в телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева. Многие отметили, что в сравнении с украинскими президентами Лукашенко, по их мнению, не худший вариант.

«Да, Батька сегодня жжет! Я немного послушал. Но удивительно, но он убедителен! Не всегда прав, но убедителен!» — написал Александр Ф.

«Если Бацька так нас пугает, то зря. Люди будут надеяться и впадут в отчаяние, если он не придёт», — пишет Александр К.

«Не, ну вопрос нужно вынести на референдум. А что?..» — отреагировала Irina P.

«Я за! 90% — не знаю, но больше половины украинцев точно устали от многолетнего порохозелья (президентов Порошенко и Зеленского. — О. П.) и на руках будут носить человека, который хотя бы умеет отвечать за свои слова!» — отметил Ilya K.

«Большой разговор с Президентом» President.gov.by

«Думаю, что не 90%, но 70−80% это точно», — добавил Алексей Т.

«Зе этого заявления не перенесет. Был один «агрессор», стало два. И это не предел», — отреагировала Irina D.

«Олигархов украинских куда? Национализация у Батьки первым пунктом», — пишет Izabella S.

«Он может и не идеален, но точно лучше любого из наших презиков (другого слова не нахожу)», — отметил ahtamar.

«Все соберет и возглавит Россия. И наступит мир и благодать», — отреагировала Ната.

«Неразумно, если он это сказал. Может так, на эмоциях, он же человек простой, из народа сельского», — предположил Sergiy O.

«Если выбирать между Зе-недоразумением и бацькой, лучше уж Лукашенко», — пишет Nika.

«После наших «президентов», особенно после последнего позорища, любой подойдет, а бацька ничем не хуже, — разогнал же майдан у себя в прошлом году? Чем не пример этому болоту», — добавила Алина.

«Лукашенко, конечно, тот еще… Беда одна — «оппозиция» еще хуже», — отметил Pavel T.

«Лукашенко — вымирающий тип политика — государственник. Именно за государственником у руля Украины ностальгирует большинство. Достали уже эти коррумпированные проходимцы, перекати поле», — написал Serges.

«Лукашенко до сих пор регулярно бьет себя пяткой в грудь и говорит, что ему ну вообще ничего не мешает хоть сегодня признать Крым российским. Но не признает. Но деньги регулярно в РФ стреляет. И Осетию с Абхазией не признает. Но деньги продолжает стрелять. Справедливости ради, родную Беларусь он не вывозит в оффшоры, как наши ублюдки, да и вообще старается поддерживать на плаву», — отметил Миша D.

«Никому верить нельзя! У каждого свои интересы, искать надо тех союзников, с кем большинство интересов совпадают. А рассчитывать надо только на себя», — пишет Татьяна Г.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. 2019 President.gov.ua

«А что смущает в словах Лукашенко? Самонадеянность, заносчивость? Нарциссизм? Ну так это у него в крови. А по факту то после Зели… Думаю, на выборах он точно всех бы обошел. Диктатор или нет, а жизнь в Беларуси у людей явно лучше, и это его заслуга», — отметил Sergey F.

«Осенью, когда главный бульбаш, поджав хвост, побежал к Путину в Сочи, нужно было встречу в Крыму назначить…» — добавил один из читателей.

«Фраза Лукашенко про то, что, мол, вот щас его украинские власти достанут, он перейдёт границу, получит поддержку 90% украинцев и… И не знаю что там «и», но сам подход мне как бы не фонтан как нравится. То есть он, Лукашенко, такой весь из себя офигенный, и если что, украинские граждане побегут за ним, махая хвостом, только стоит ему пальцем поманить. Но он пока манить не будет, так как надеется, что Зеленский и команда одумаются и перестанут его чморить. Ну то есть большие дяди что-то там между собой выясняют, а мы, граждане, в их спектакле вроде массовки. Ещё лет пять назад я был бы в числе тех 90%, о которых говорит Лукашенко. Но чем больше я его слушаю сейчас, тем больше понимаю, что это было бы моей очередной большой ошибкой», — написал в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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