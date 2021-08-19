Минск, 19 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Флаг органов пограничной службы Белоруссии учреждён подписанным Александром Лукашенко указом № 313. «Данное решение принято в целях сохранения и развития исторических традиций пограничных органов», — сообщила 19 августа пресс-служба президента Белоруссии.

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«Флаг органов пограничной службы представляет собой прямоугольное полотнище зеленого цвета. От центра флага в его углы расходятся четыре темно-зеленых луча, каждый луч обрамляют красные полосы. В центре полотнища размещена эмблема Государственного пограничного комитета», — сказано в описании.

Напомним, в Белоруссии последовательно заменяются знамёна сформированных в СССР силовых структур. На новых, постсоветских знамёнах отсутствуют надписи на русском, государственном языке Белоруссии.

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