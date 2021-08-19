Париж, , 14:55 — REGNUM Контракт, согласно которому за перевозку до конца 2024 года в Германию переработанных ядерных отходов ею будет получено €1 млрд, подписала с немецкими компаниями по производству электроэнергии PreussenElektra, RWE, ENBW и Vattenfall французская корпорация ядерных технологий Orano. Об этом 19 августа сообщает Agence France-Presse.

Ядерные отходы Theorganisedcleaner.com

При этом известно, что принципиальная договоренность по этой сделке была достигнута на уровне правительств Франции и Германии в середине июня.

Также ранее завод по переработке в Ла-Аг, расположенный на запад Франции, получил из Германии 5310 тонн отходов среднего уровня радиоактивности и теперь ФРГ, согласно договорённости, получит на постоянное хранение другие высокорадиоактивные отходы, которые прошли витрификацию и по общей радиоактивности эквивалентны полученным.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что японские пожарные, прибывшие на АЭС «Хамаока» (префектура Сидзуока) из-за срабатывания пожарной сигнализации, не обнаружили очагов возгорания.