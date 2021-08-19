Москва, 19 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Центр им. Гамалеи модифицировал «Спутник V» под новый штамм «Дельта». По сути, это не модификация, а новая вакцина, только на основе данного конкретного штамма, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

«Вакцине, по идее, нужно снова проходить весь цикл испытаний и сертификации, а за это время может появиться новый штамм, и не один, и, не исключено, не менее опасный.

К тому же неизвестно, насколько данная вакцина будет действенна против тех штаммов, которые уже распространяются в популяции. Так что вряд ли данная разработка сможет существенно повлиять на темпы борьбы с пандемией коронавируса в мире.

В России, возможно, её снова запустят в оборот по ускоренной схеме, но продвижению на мировые рынки это мало поможет. К тому же, это, вероятно, потребовало бы дополнительных производственных мощностей или переориентировки тех, которые сейчас производят «Спутник V». А их и без того не хватает, чтобы удовлетворить внутренний и внешний спрос.

Свои вакцины разрабатывают все больше стран, только в России уже четвертая и пятая вакцина на финишной прямой. И при этом ключевым фактором при продажах вакцины в мире остаются не её эффективность, а возможности пролоббировать допуск на рынок. А тут, конечно, в лидерах США и Европа», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доработал «Спутник V» под штамм коронавируса «Дельта», заявил директор НИЦ Александр Гинцбург.

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