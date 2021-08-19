Екатеринбург, 19 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё 32 человека, сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, 18 августа был установлен новый «рекорд» по смертности от COVID-19 — 29 летальных случаев. Сутками спустя показатель вновь оказался превышен.

Теперь в регионе подтверждено 4 817 случаев смерти от заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области рекомендовали не пускать в школы учителей, не привитых от коронавируса.