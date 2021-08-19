Москва, , 14:34 — REGNUM Правильнее было бы назвать Панджшерскую группировку не афганским, а таджикским сопротивлением. Это район компактного проживания таджиков и именно на них всегда опирался ныне покойный Ахмад Шах Масуд (Масуд в переводе «счастливый») и возглавляющий эту группировку сейчас его сын, Ахмад Шах, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Эта территория начала обособление ещё до ввода советских войск и даже до Апрельской революции — ещё при диктатуре Дауда, когда началось движение моджахедов. Она, собственно, всегда жила собственным укладом, но с падением монархии даже вассальную связь с Кабулом утратила.

Не важно, какое правительство в Кабуле — Панджшер всегда будет сам по себе. Штурмовать его было по причинам ландшафта трудно всегда, а сейчас, после почти 50 лет развития системы укреплений, да ещё и при наличии стойких и хорошо подготовленных бойцов — тем более.

Панджшерцы смогли в определенный момент договориться с советским командованием о ненападении, сохранили свою территорию при прежнем правлении талибов, в среде которых в то время даже существенно больше, чем сейчас, преобладал пуштунский элемент, активно участвовали в американской операции вторжения, на протяжении последних 20 лет на их территории базировались американские спецподразделения, разведчики, их активно вооружали.

Хотя их нынешний руководитель значительную часть жизни провел на Западе, где, в том числе получил образование, и приставки «счастливый» к имени не заслужил, его позиции достаточно крепки. И талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень трудно будет взять эту территорию под контроль, если возможно вообще.

Чего-чего, а оружия у его сил много, но, вероятно, никакая халява не бывает лишней. Даже если на этот раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпочтут с таджиками договориться, договариваться, имея дополнительные козыри всегда приятнее.

Тем более в США эта идея, наверняка, найдет сторонников и среди представителей военно-промышленного, и в спецслужбах, и среди политиков, которые сейчас будут зарабатывать баллы на недовольстве, которое вызвал у электората довольно позорно обставленный выход войск из страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, силы сопротивления «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер призвали западные страны помочь им оружием и боеприпасами.

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