Москва, 19 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. С 9 августа по 9 сентября Египет могут посетить около 30 тыс. российских туристов, сообщил 19 августа вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

По его словам, расширение регулярных полетов в Египет с 27 августа способствует росту показателей.

«Не учитывая недавнего расширения рейсов, в период с 9 августа по 9 сентября Египет на рейсах без пересадок посетят примерно 28−30 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что 27 августа расширяются полетные программы, что приведет к значительному увеличению туристического потока.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативным штабом по борьбе с COVID-18 было принято решение об увеличении числа регулярных авиарейсов в пять стран, включая Египет.

С 27 августа российским авиакомпаниям разрешено выполнять ещё по десять рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и по рейсу в неделю из других российских городов, где возобновлены зарубежные полёты.

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