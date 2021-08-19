Москва, 19 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В следственных изоляторах (СИЗО) Москвы введены ограничения для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом 19 августа сообщили в столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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«С 13 августа по 11 сентября в следственных изоляторах УФСИН России по Москве введены режимно-ограничительные мероприятия», — отметили в пресс-службе УФСИН.

Так, с 13 августа прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется исключительно в одном изоляторе — СИЗО-7. Кроме того, во всех городских СИЗО временно приостановлен прием передач, кроме передач лекарственных средств и предметов медицинского назначения.

Также родственникам пока не будут предоставлять возможность свиданий с заключенными. Ограничен и вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия, из-за чего увеличено количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видео-конференц-связи.