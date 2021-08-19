Белгород, 19 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Белгородской области 19 августа выявлены 144 новых носителя коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончались три человека, в том числе житель Курской области 1960 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 2 103 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 47 378 случаев заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 41 843 человека, из них 240 выписаны за минувшие сутки. Госпитализированы в стационары 1 553 пациента, лечатся амбулаторно 3 015 жителей, на самоизоляции находится 12 601 человек. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 967 пациентов.

Полный курс иммунизации прошли 599 794 жителя региона. В целом на вакцинацию от COVID-19 записались 689 519 человек.