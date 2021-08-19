Пекин, 19 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В посольстве Индонезии в Пекине отметили День независимости Индонезии, сообщает Republika.

Vined Пекин

На церемонии присутствовали 100 человек, в том числе весь персонал посольства Индонезии в Пекине, руководство Банка Индонезии, а также граждане Индонезии, которые работают в международных и частных организациях. Мероприятие завершилось совместным обедом.

Как сообщало ИА REGNUM, дайверы отметили 76-ю годовщину Дня независимости Индонезии, установив индонезийский флаг на морском дне вблизи провинции Горонтало.

Подробнее в материале:Индонезийский флаг установили на дне моря