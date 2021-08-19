Москва, , 13:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна с назначением на должность министра иностранных дел Армении.

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Володин провел разговор с бывшим председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщил сайт нижней палаты российского парламента.

Спикер Госдумы поздравил Мирзояна с назначением на должность министра иностранных дел Республики Армения, отметив, что за время совместной работы у них сложились конструктивные отношения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян указом президента Армена Саркисяна назначен министром иностранных дел республики.