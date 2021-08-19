Екатеринбург, 19 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Летний период в Свердловской области держится в 2021 году рекордное время, заявила на пресс-конференции главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Метеорологи фиксируют данный период по переходу среднесуточной температуры через границу + 15 градусов по Цельсию. Обычно температура, превышающая данный показатель, держится на Урале всего пару месяцев (с 15 июня по 15 августа).

В 2021 году лето «началось в конце первой декады мая и продолжится почти до конца августа», — отметила Шепоренко. Это уникальная ситуация: такого длительного летнего периода в регионе ещё не наблюдали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует режим ЧС из-за засухи.