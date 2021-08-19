Токио, 19 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Японская компания Toyota скорректирует производственный план на сентябрь 2021 года. Об этом сообщает издание Nikkei.

Производство автомобилей

Первоначально японская компания планировала выпустить в следующем месяце чуть менее 900 тыс. автомобилей, однако этот план был пересмотрен. Согласно новому плану компании, производство в сентябре сократится на 40%, до 500 тыс. экземпляров.

Кроме того, некоторые японские предприятия Toyota время приостановят работу в начале сентября. Также будет сокращен выпуск автомобилей на заводах в Северной Америке, Китае и Европе. Главной причиной приостановки производства является дефицит чипов.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о приостановке производства с 23 августа на предприятии в Тольятти. Выпуск автомобилей компании будет приостановлен на неделю, что связано со сбоем поставок электронных компонентов Bosh.

Читайте также: «Ъ»: цены на автомобили в России замедлят рост к концу лета