Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Школьные линейки в Петербурге в день начала нового учебного года пройдут на открытом воздухе. Все школы и детские сады Петербурга готовы начать учебный год в очном режиме. В ходе учебного процесса продолжится практика разобщения школьных классов для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

ИА REGNUM Линейка в одной из школ Петербурга (архивное фото)

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Об этом 19 августа сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании регионов по вопросу готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

«При подготовке к новому учебному году выполнены все требования Роспотребнадзора. Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе для отдельных параллелей классов. Созданы все условия для безопасного пребывания детей», — сказал Беглов.

Он отметил, что на входе в школы продолжится измерение температуры бесконтактным способом, а посещение столовых будет организовано по графику.

В Петербурге 100% школ и детских садов города обеспечены охраной частными охранными предприятиями, 91% — системами видеонаблюдения, 92% — системами контроля доступа. На эти цели было выделено более 5 млрд рублей.

«Здания школ и детских садов приняты всеми контролирующими организациями. Получены 100% паспортов готовности. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами», — сообщил Александр Беглов.

Всего в Петербурге функционируют 687 государственных школ. 1 сентября 2021 года за парты сядут 551 тысяча учеников, это на 16,5 тысяч учащихся больше, чем в прошлом году. Из них 64 тысячи первоклассников. В этом году в Петербурге должны быть введены 11 новых школьных зданий. Восемь новых школ примут учеников уже 1 сентября.

Также в городе открыты 1049 государственных детских садов. В этом учебном году их будут посещать 293 тысячи воспитанников. В 2021 году запланировано открыть 26 детских садов на 3806 мест.