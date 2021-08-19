Москва, 19 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит тридцать первое заседание Экспертного клуба «Регион».

ИА REGNUM «Месяц до выборов: решающая фаза кампании и прогноз ее результатов»

Тема заседания: «Месяц до выборов: решающая фаза кампании и прогноз ее результатов».

В заседании принимают участие:

Орлов Дмитрий Иванович

председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор АПЭК, член Высшего совета партии «Единая Россия»

Жаров Максим Викторович

политолог

Журавлев Дмитрий Анатольевич

генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук

Загребной Юрий Леонтьевич

главный редактор ИА «Моссовет»

Иванов Олег Борисович

политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области

Забродин Евгений Георгиевич

директор фонда «Региональная политика»

Климанов Владимир Викторович

директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук

Марков Сергей Александрович

директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ

Минтусов Игорь Евгеньевич

президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»

Асафов Александр Николаевич

политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва»

Сучков Евгений Борисович

директор Института избирательных технологий

Нейжмаков Михаил Игоревич

ведущий аналитик АПЭК

Шаповалов Владимир Леонидович

заместитель директора Института истории и политики МПГУ

Приглашаем присоединиться к просмотру.