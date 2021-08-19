Москва, 19 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Исследования доказали отсутствие влияния российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на репродуктивную систему человека. Об этом сообщает пресс-служба НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава РФ.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

«По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 200 женщин и 200 мужчин.