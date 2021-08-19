Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Ростовской области удаётся удержать высокий темп суточной вакцинации от коронавирусной инфекции. Это следует из данных, актуальных на утро 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

В настоящее время участниками прививочной кампании в Ростовской области стали 1 млн 343,88 тыс. человек (+ 13 077 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 74,87 тыс. человек (+ 21 374 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области на данный момент имеется достаточный запас вакцины. На Дону задействовано более 300 стационарных и мобильных пунктов вакцинации.