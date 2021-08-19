Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Петербурге во второй половине дня 19 августа и в первую половину ночи 20 августа ожидается штормовая погода. Как сообщило, со ссылкой на прогноз синоптиков, Главное управление МЧС России по региону, в указанное время сохранится южный, юго-западный ветер скоростью 17−20 м/с. Высота волн в примыкающей к городу части Финского залива составит 0,8−1,3 м.

ИА REGNUM Финский залив

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Добавим, по данным петербургского гидрометцентра, 20 августа в Северной столице местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, в окрестностях местами до +10 градусов, днём +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

21 августа характер погоды существенно не изменится.